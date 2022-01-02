俄羅斯看好全球經濟成長、印度11月原油進口量月增7.5％及美股大漲等因素影響，國際油價向上攀揚，中油宣布3日凌晨零時起，汽、柴油各調漲0.9元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升28.4元、95無鉛汽油每公升29.9元、98無鉛汽油每公升31.9元、超級柴油每公升26.4元。

中油本週調價指標7D3B週均價上漲4.59美元，新臺幣兌美元匯率升值0.107元，國內油價依公式計算漲幅為4.73％。

。配合政府調降汽、柴油貨物稅每公升1元並按浮動油價調整原則，換算後價格仍應低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），下週汽、柴油價格每公升實際各調漲0.9元。

中油表示，累計110年至11月底止，中油共吸收78.7億元。未來95無鉛汽油價格如達到30元，將啟動油價平穩措施，即汽油上漲超過各門檻之部分由台灣中油及政府依序分別吸收25％、50％及75％，以減輕民眾負擔及降低對物價之衝擊。