中油：電業用戶1月份天然氣價格調漲10％ 16:492021/12/31 工商 杜蕙蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣中油31日宣布，依據政府核定的天然氣價格公式計算，111年1月份國內天然氣價格因國際天然氣市場價格上揚，致進口氣源成本增加而應大幅調漲，惟配合政府照顧民生與工業用戶及持續穩定物價政策，僅電業用戶調漲10％，其他用戶不調整，自111年1月1日零時起實施。 標普續創新高！美股開盤小漲50點 科技股疲弱 美國2021年房市熱絡 REITs表現亮眼 #上揚 #天然氣價格 #調漲 #電業 #台灣中油 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華爾街喜迎耶誕行情 首日漲勢創20年最佳 23:092021/12/29 財經 定置漁網凍漲20年 宜蘭民代籲調漲 04:102021/12/28 地方新聞 《美股》消息面：憂通膨 金價曾觸及1個月新高 10:002021/12/29 財經 美股中概股大反彈 創2008年來最大漲幅 10:592021/12/31 財經 強信-KY訂單能見度看到明年第二季 10:102021/12/29 財經 美白領上季加薪近4％ 登20年高峰 04:102021/12/28 全球財經 《鋼鐵股》鎳價居高難行 元月不鏽鋼有撐 13:072021/12/27 財經 不當漲價 經長：擬取消基本工資補貼 04:102021/12/28 財經焦點 興農多箭齊發 營運添翼 04:102021/12/30 證券．權證 《國際經濟》可望連4季成長 星國GDP本季估年增5.4％ 14:322021/12/30 財經 美食品價 2022恐漲更凶 04:102021/12/29 全球財經 財經熱門新聞 老美追殺還能活命 華為2021營收大爆崩 董座驚吐1句 - 財經 中芯能做5奈米！台積電大老揭密 三星3奈米超車下場慘 - 財經 長榮40個月年終！萬海卻爆紅利獎金打6折 公司回應了 - 財經 投靠三星惹禍？NVIDIA爭搶台積電5奈米 先付1910億訂金 - 財經 長榮豪發40個月 高層爆激辯：抖出張榮發給年終內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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