台灣中油31日宣布，依據政府核定的天然氣價格公式計算，111年1月份國內天然氣價格因國際天然氣市場價格上揚，致進口氣源成本增加而應大幅調漲，惟配合政府照顧民生與工業用戶及持續穩定物價政策，僅電業用戶調漲10％，其他用戶不調整，自111年1月1日零時起實施。