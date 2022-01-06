隨著去年第四季歐美疫情趨緩解封，航太扣件廠豐達科(3004)2021年12月營收上揚至1.75億元去年最高點，月增54.34%，較前年同期也增加9.97%。第四季自結合併營收4.24億元，也達去年單季最佳，季增約18.45%，較前年同期增加23.37%。

但因去年上半年受疫情影響，需求下降，2021年1月至12月累計自結合併營收為14.26億元，較前年同期的17.04億元減少16.3%。

去年下半年，隨著歐美疫情趨緩，客戶需求增加，豐達科自去年8月營收的年增率轉正，微增0.52%，9月及10月之年增率跳升，11月及12月營收維持約一成的成長，去年12月達到全年最高營收紀錄。但因上半年營收下滑較多，2021年全年營收仍年減16.3%。

前年第一季新冠肺炎疫情爆發以來，全球航空業受衝擊，去年上半年疫情持續嚴峻。展望今年，雖變種病毒持續，隨著歐美各國疫苗施打普及，預計後續可望帶動航空業需求逐漸復甦。航太及工業扣件廠豐達科為波音、空巴(AIRBUS)等長期供應商，未來業績也可望逐步回穩。

豐達科航太事業營收占比約7成，去年占比3成的工業用事業需求穩健，主要受惠歐美車市及工業復甦。豐達科2021年前三季淨損1.01億元，每股淨損1.93元。