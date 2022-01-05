彰化縣政府今年公告地價調漲1.35％，地政處宣導即日起至2月7日止受理申報地價，並創新提供「臨櫃」、「郵寄」、「傳真」及「網路」等多元申報管道。（吳敏菁攝）

彰化縣政府今年公告地價調漲1.35％，地政處宣導即日起至2月7日止受理申報地價，並創新提供「臨櫃」、「郵寄」、「傳真」及「網路」等多元申報管道。（吳敏菁攝）

彰化縣政府今年公告地價調漲1.35％，自用住宅用戶平均每戶大約增加6元，縣府地政處表示，是考慮民眾負擔稅賦能力及社會經濟發展趨勢所做的所調整，即日起至2月7日止受理申報地價，並創新提供「臨櫃」、「郵寄」、「傳真」及「網路」等多元申報管道。

蔡和昌指出，如果是自用住宅，不涉及買賣，一般都不會主動辦理申報，縣府會逕行按公告地價80％作為申報地價，做為每年11月課徵地價稅之稅基計算依據。但如果涉及買賣、出租等，必須要提高價值，則不要忘了辦理申報，以免權益受損。

依據往年經驗，大多數土地所有權人都未主動申報，地政處今年特別舉辦說明會宣導，各土地所有權人有權利申報地價，並有義務繳納地價稅，呼籲各土地所有權人踴躍申報地價，把握機會參與公共事務，也保障自身權利。土地所有權人得參考公告地價，在增減20％以內申報地價，申報之地價超過公告地價120％時，以公告地價120％為其申報地價。

蔡和昌表示，地方政府公告地價與現實買賣市場實際成交地價有很大的差距，因為是課徵地價稅房屋稅等使用，需要考慮幾個因素，例如區域性、鄉鎮市之間的平衡、社會經濟發展情況、民眾負擔稅賦能力等。土地所有權人關心的是地方政府每兩年的公告地價有無調整；相較於2020年度公告地價而言，2022年度公告地價調漲1.35％。

蔡和昌也進一步說明，為提供有申報地價需求民眾更多元便捷的服務並簡化申報地價手續，除可攜帶身分證明文件及印章至地政事務所「臨櫃」辦理外，亦可持自然人憑證至內政部地政司數位櫃臺辦理網路申報地價，或填妥重新規定地價申報書並檢附身分證明文件影本，郵寄或傳真至土地管轄地政所辦理，不出門亦可申報地價，保障自身權益。