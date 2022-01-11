桃園公私立國小、公幼及附幼提前1周放寒假。（陳夢茹攝）

桃園境內有3所國小因有確診學生停課14天，市長鄭文燦於11日疫情說明記者會時宣布，國小提早1周放寒假，本周五（14日）最後1天上課，家長下周可請防疫假或無力照顧仍可送學校集中照顧，公私立一體適用；教育局也宣布，公幼、附幼比照國小辦理。

鄭文燦指出，衛生局、教育局邀集各校校長一同評估，主要有4個考量層面，包括春節前入境人數多，疫情不斷升高風險大；多數學校期末考於本周五（14日）就已經結束；國小學童沒打疫苗；已有實證國小學童之間會互相傳染。為此統一宣布公私立國小提早1周停課。

鄭文燦表示，為讓家長有所準備，1月15日至20日家長可以請防疫照顧假，若無力照顧則比照去年三級管制期間，由學校安排將學生集中照顧，減少群聚風險。

另外，教育局也表示，公幼、附幼比照國小部分，採預防性停課並提早放寒假，不過教育局也提醒，私幼部分並沒有在停課名單中。