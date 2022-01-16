台南市府送上二手家具及書桌、被毯。(台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真)

副總統賴清德與黃偉哲各贈送一座檯燈給女童家。(台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真)

日前南投縣國小六年級女童寫信求助外界，希望可以改善惡劣的居住環境，卻被爆出祖父有鉅款。台南市做工行善團表示，大人若無意改變整體環境，修繕團隊至少可以先幫女童整理出一個適合居住、讀書的房間。

台南市勞工局表示，經實地勘查女童住處後，發現環境著實很不理想，女童母親要照顧6名幼童無法工作，而父親僅有從事搭鐵厝打零工收入，雖案家有些積蓄但現由92歲高齡的祖父掌管，要在農曆過年前改造整個環境目前有困難。

台南市長黃偉哲了解狀況後，表示基於愛護幼童的心，與做工行善團隊研議後，大家都樂意出手協助，決定打造一個有床、有書桌椅適合小朋友居住、讀書的成長環境。

女童父親得知後，十分感動，這幾天放下手邊工作，自己進行房屋屋頂及外部改善施作，並清理雜物間堆積物品，騰出空間。做工行善團昨日及今日協助更換屋內老舊線路、照明設備，將雜物間裝潢成女童臥室，並載運來自台南志工愛心整理好的二手家具床組、衣櫥與書桌椅、書架送給女童與其弟妹們。

副總統賴清德與黃偉哲各贈送一座檯燈給案家，台南市勞工局局長王鑫基也代表黃偉哲送案家6名孩童紅包及兩組繡有台南市花與市鳥的粉色涼被、毛毯組等作為小孩房間完工的祝福。

本案木工內部裝潢材料由南投縣議員葉仁創媒合埔里鎮嘉益建材公司董事長陳莉恆捐助，南投縣木工業職業工會理事長徐昭輝也率會員共同參與並提供午餐，與做工行善團齊力為女童圓夢。