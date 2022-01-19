竹市一家4口染疫燒到三民國小！全校2225人採檢結果出爐 22:142022/01/19 中時 邱立雅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹市18日新增1家4口確診個案，三民國小連夜採檢全校師生，採檢結果出爐。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 18日公布的新竹市確診個案案18063，目前就讀三民國小，新竹市府除緊急全校停課，當日也緊急調派醫護進駐校園篩檢師生，PCR篩檢結果於19日晚間出爐，2225人全數為PCR陰性。 該起家庭群聚案，包括案18060（父）、案18061（母）、案18062（大女兒）、案18063（小女兒）。 強生開趴惹議 保守黨議員擬推不信任投票逼退 一「網」打盡 2022中時新春特刊18日出刊電子書免費看 #新冠肺炎 #台灣 #三民國小 #女童 #篩檢結果 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北車爆發疫苗搶打潮 現場擠滿民眾 男星苦等4hrs才排到 09:522022/01/18 娛樂 2022年貴人運爆棚5星座 任何困難都能輕鬆解決 15:142022/01/18 運勢 陸地方經濟信心高 多地GDP增速目標瞄準「6％」以上 12:502022/01/19 兩岸 看完藍營縣市長現況 羅智強曝許淑華「預言」太準：應驗中 09:572022/01/19 政治 加派F-22和F-35還不夠 美聯澳抗中有更大計畫 16:172022/01/19 軍事 打造全新風貌 2022台灣燈會首度結合書法藝術 主燈造型曝光 10:532022/01/19 生活 備戰年底選舉 朱立倫：國民黨將提最強選將把內耗降到最低 16:102022/01/19 政治 危機入市 這餐飲集團2022上半年將開2個全新品牌 17:432022/01/18 生活 搶搭時事題！鹽水月津港燈節超大「怕疫苗」 網笑：哪廠牌的 17:012022/01/19 生活 把22隻狗關籠飼養不給食物還違法養台灣獼猴 惡飼主慘了 12:232022/01/19 生活 超Lucky！漢神週年慶特獎出爐 常客把百萬賓士開回家 19:432022/01/19 寶島 生活熱門新聞 桃園再增28處足跡 去過大湳市場、大潤發、搭台鐵 - 生活 看到3種電話不要接 內行揭恐怖真相：這種超常見 - 生活 韓國神奇切芭樂方法曝光 台人大受衝擊 網：日本也這樣 - 生活 楊梅電子廠爆1確診 650名員工採檢結果出爐 - 生活 竹市一家4口染疫燒到三民國小！全校2225人採檢結果出爐 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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