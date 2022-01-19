18日公布的新竹市確診個案案18063，目前就讀三民國小，新竹市府除緊急全校停課，當日也緊急調派醫護進駐校園篩檢師生，PCR篩檢結果於19日晚間出爐，2225人全數為PCR陰性。

該起家庭群聚案，包括案18060（父）、案18061（母）、案18062（大女兒）、案18063（小女兒）。