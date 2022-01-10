隨著年節接近，許多公司行號舉辦年終尾牙摸彩活動酬謝員工一年辛勞。財政部北區國稅局指出，依各類所得扣繳率標準規定，摸彩獎金或獎品中獎人為台灣稅籍，適用扣繳率10％，惟扣繳稅額未達2千元免扣繳（獎品價值2萬元以下免扣繳）。至於其他國稅籍，不論獎品金額、一律適用扣繳率20％。

每年農曆春節前，多數企業都會舉辦尾牙，惟近期我國疫情升溫，包括國內電子大廠廣達、華碩、仁寶、研華等接連取消尾牙，而國泰金、富邦金、台新金等大型金控相繼跟進，僅提供員工摸彩與抽獎活動或另發紅包。

官員表示，員工參加機關、公司舉辦摸彩活動所取得之獎金或實物獎品如汽車、手機、電腦等獎品及禮券，屬所得稅法第14條第1項第8類規定之競技、競賽及機會中獎之獎金或給與，扣繳單位於給付時應依所得稅法第88條及各類所得扣繳率標準規定，辦理扣繳稅款報繳及扣（免）繳憑單申報。

中獎人如果為中華民國境內居住個人，扣繳義務人（公司）應按給付全額扣取10％扣繳稅款，於次月10日前向國庫繳清稅款，並於次年1月底前開具扣繳憑單，向所轄稽徵機關申報，並可免將扣（免）繳憑單寄送給中獎人。若每次扣繳稅款不超過2000元者，免扣繳稅款，但仍應向所轄稽徵機關列單申報。

但中獎人如果是非中華民國境內居住個人，無論中獎金額多寡，扣繳義務人（公司）均需按給付全額扣取20％扣繳稅款，於代扣稅款之日起10日內向國庫繳清稅款及開具扣繳憑單，向所轄稽徵機關申報核驗後，發給中獎人。