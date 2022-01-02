又有轎車亂停遭「封印」事件，桃園市蘆竹區知名景點五酒桶山元旦當天發生1輛白車隨意停放私人土地的出入口前，地主無奈不得出入，一氣之下用膠帶貼滿車身前後左右與車頂，並附上紙條罵「社會上就是有你這種不管別人、自己好就可」、「不高興、打給我」；據悉白車駕駛之後趕到現場向地主道歉，並移車離開。
桃園市蘆竹區的五酒桶山昨（1）日元旦湧現不少觀光人潮，不過1名民眾抱怨自家位在長興路一段的私人土地上被1輛白車無視「請勿停車」告示牌擅自停入，由於該民眾正在土地上施工，且白車停放的位置就在出入口，讓民眾相當頭疼，最後一氣之下在白車上黏滿膠帶。
該民眾在臉書曝光照片，照片中白車幾乎前後左右、車頂都被貼上淺黃色膠帶，地主還在車身上留下紙條提到「你腳踏的都是私人土地」、「社會上就是有你這種不管別人、自己好就可以的人」、「要報警、要找人，隨便，旁邊有我電話」、「不高興、打給我」；據悉事後白車車主到現場頻頻向地主道歉，並趕緊將車移開。
不少網友留言說，「今天去爬山的路上有看到，地主好狂，車主好冏」、「看了就很療癒」、「辛苦苦主浪費膠帶了，下次直接請拖吊車來拖，很方便又環保」、「老闆佛心了，只貼膠帶而已，該偷笑了」、「下次不要亂停車，沒有刮花你的車就不錯了」。
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