新北台64線轎車路中冒烈火 車身現恐怖焦黑一度釀回堵 15:262021/12/30 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台64線東向22.5K處今（30日）下午1時許發生火燒車事故，一輛自小客車當時行駛在路中突然起火，車身冒出熊熊火焰造成車身幾乎焦黑。（翻攝自記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北台64線轎車路中冒烈火 車身現恐怖焦黑一度釀回堵（取自記者爆料網） 訂閱影音： 中時新聞網 台64線東向22.5K處今（30日）下午1時許發生火燒車事故，一輛自小客車當時行駛在路中突然起火，車身冒出熊熊火焰造成車身幾乎焦黑，現場車流一度回堵，所幸警消到場後迅速撲滅火勢，無造成人員傷亡，事故已於下午2時30分排除事故，交通也恢復通行。 狠心殺父碩士女正面照曝光 狂曬外國出遊照喊「以為到西門町」 陸男買春連做20分鐘 48歲應召女「一般人都5分鐘」遭打 靠老爸的錢出國！ 碩士女返台成啃老族 冷眼看男友殺父 前刑事局形象大使！超美女警淪小三 勾人夫啪啪慘賠錢 #車身 #台64線 #路中 #回堵 #焦黑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 尖峰時刻貨車拋錨路中央 保大雙警人力推車百公尺解危 12:322021/11/26 社會 花蓮崇德隧道大貨車失控釀4車連撞 車流嚴重回堵 17:572021/12/02 社會 大吊車拋錨路中央 淡水中正東路嚴重回堵 20:242021/12/23 社會 國道1鼎金段3大貨車追撞塞滿車道 車流回堵10公里 13:052021/11/26 社會 國道1號楠梓段小客車翻車 車流回堵6公里成停車場 10:522021/12/13 社會 國道1號7車連環大追撞畫面曝光 車陣一度回堵6公里 22:122021/12/23 社會 影》國道驚見冰箱躺路中嚇死人 轎車閃避後翻滾整圈落地 20:002021/12/09 社會 國三擬增北土城交流道、出口設在金城路 民眾憂「高速公路變停車場」 16:302021/12/23 生活 3M推車用3膜 隔熱美觀耐刮 04:102021/12/19 時尚消費 高雄點亮城市中軸線 為表參道鋪路 04:102021/12/25 地方新聞 去醫院拿藥遲未返家 男癲癇發作倒路中央 保大員警急救命 18:232021/12/03 社會 運工機電都出包 台鐵改革淪口號 04:102021/12/04 社會新聞 國道3汐止隧道「7車連環撞」回堵狀況已排除 08:562021/12/13 社會 社會熱門新聞 碩士女為錢弒父 親弟心痛發聲「爸用薄薪養大我們」：勸不了姐 - 社會 狠心殺父碩士女正面照曝光 狂曬外國出遊照喊「以為到西門町」 - 社會 冷血碩士女國小走廊弒父 機車踏板運屍拖3公里「腿磨到見骨」 - 社會 陸男買春連做20分鐘 48歲應召女「一般人都5分鐘」遭打 - 社會 父遭鐵鎚活活敲死 二女兒曝最後通話崩潰：他說晚點就回家 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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