新北台64線轎車路中冒烈火 車身現恐怖焦黑一度釀回堵（取自記者爆料網）

台64線東向22.5K處今（30日）下午1時許發生火燒車事故，一輛自小客車當時行駛在路中突然起火，車身冒出熊熊火焰造成車身幾乎焦黑，現場車流一度回堵，所幸警消到場後迅速撲滅火勢，無造成人員傷亡，事故已於下午2時30分排除事故，交通也恢復通行。