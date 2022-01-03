1月台指期開盤上漲79點，為18288點，金融期及電子期聯袂開高。

永豐期貨表示，台指期上週四下跌65點至18209點。價差方面，台指期轉為逆價差-9.84點，電子期轉為逆價差-0.41點，金融期正價差縮至1.54點。現貨部分，三大法人買超21.88億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1536口至-7868口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加2065口至-25156口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加345口至-9849口。

永豐期貨表示，技術面來看，上週四大盤各均線呈現多頭排列，台股週線、月線、季線、半年線、年線全數收紅，2021年以來上漲逾23.66%。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18300點，賣權未平倉最大量集中在17600點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.22降至1.17。VIX指數下跌0.31至14.47。整體選擇權籌碼面中性。