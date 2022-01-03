受到國際金融局勢波動，勞動基金今（3）日公布整體基金截至去（110）年11月底止，規模為5兆572億元，11月因而小虧208.8億元，累計前11月投資收益3257.9億元，未年化之收益率為6.99％。

勞動基金運用局表示，11月上旬在各大型企業獲利穩定及美國聯準會強調對升息採取緩和步調，全球股市穩定走升，然而到了11月下旬，則因為通貨膨脹問題、供應鏈緊繃以及新變種新冠病毒再起，全球經濟復甦面臨挑戰，致使金融市場主要股票指數呈現大幅波動震盪。

11月MSCI全球股票下跌2.41％，而台灣加權股價指數則因企業獲利穩定支撐上漲2.59％，另全球債券殖利率因為通貨膨脹走升，致使債券價格下跌，巴克萊全球綜合債券下跌0.29％。

運用局表示，勞動基金布局於全球股票、債券及另類投資等多元資產，受到國際金融市場短暫回檔，致使勞動基金11月單月獲利回吐208億元，然以長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（100年~110年11月）平均報酬率為5.08％，近5年多（105年~110年11月）平均報酬率則為6.19％，長期績效表現穩定。

其中，國內股市投資部位，配置約占整體勞動基金19％，110年截至11月投資收益率為25.35％，優於同期間台股大盤收益率18.29％。

運用局表示，全球整體經濟數據及企業獲利呈正向復甦，然而各主要國家的中央銀行，在面對通貨膨脹壓力下，將逐步緊縮貨幣量化寬鬆政策，加上目前部分區域仍受到新種變異病毒影響經濟活動，金融市場仍存在投資風險。勞動基金運用局將密切掌握全球政經情勢，在既定之資產配置下，積極辦理各項投資，以提升基金長期投資效益。