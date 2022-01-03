以倡議藍色經濟聞名的 Dr. Gunter Pauli和船員搭乘 MS Porrima 今（3）日抵達高雄港9號碼頭。（石秀華攝）

全球首艘藍色實驗船MS Porrima進行第4次4年一期的環球航程，首站從高雄出發，高雄市長陳其邁今（3）日上午和宏碁榮譽董事長施振榮、董事長陳俊聖共同見證；和該艘船創始人Dr. Gunter Pauli是多年好友的施振榮致詞時表示，希望藍色創新希望之船訪台具意義的行動，能啟發新一代的科學家和創業家深入了解科技創新如何為台灣永續經營帶來助益，讓台灣產學研界激盪出更多火花。

以倡議藍色經濟聞名的 Dr. Gunter Pauli搭乘 MS Porrima 今（3）日抵達高雄港9號碼頭。宏碁創辦人暨榮譽董事長施振榮與 Dr. Pauli 是多年好友，成為此次邀請 Porrima 訪台的關鍵人物，高雄市政府藉機和宏碁公司共同舉辦「向海學習」歡迎藍色創新希望之船選擇從高雄出發。

高雄市長陳其邁和施振榮以及宏碁董事長陳俊聖今天上午聯袂出席活動，現場以視訊方式和船上的Dr. Pauli進行一場藍色創新交流分享。

陳其邁致詞時指出，很高興綠能永續的高科技實驗船 Porrima 選擇高雄作為本次環球旅程的首站，讓我們對未來科技如何打造產業跟環保並進的永續環境充滿更多想像。

陳其邁表示，高雄做為藍色經濟的重點城市，應從學校教育起頭推廣海洋環境教育及永續消費的生活習慣，讓民眾瞭解海洋的美麗及脆弱，並能主動承擔環境社會責任。如同藍色創新希望之船MS Porrima宣揚的理念，市府很樂意邀請民間共同在再生環境、再生能源及碳中和等環境。

施振榮致詞時特別以宏碁集團─「打破人與科技的藩籬」的企業精神與宗旨和在場人分享，希望藍色創新希望之船訪台這樣有意義的行動，能讓台灣民眾認識科技、接近科技，並且藉由 Dr. Pauli 對現況的諸多創新辦法啟發新一代科學家、創業家，深入了解科技的創新如何為台灣的永續經營努力。

MS Porrima 是一艘集結多種創新技術的高科技船除了使用太陽能、人工智慧風箏等再生能源，提供船動力，以 Porrima Tech 的奈米塑料回收技術，回收海洋奈米級塑膠廢料將蒐集的塑膠廢料集中磨碎，再以攝氏 800 度加熱成為「合成氣(Syngas)」，並作為燃料氣體提供發電，平均每噸塑膠廢棄物約可產出 2.5MW 電力，相當於 6000 家戶所需電力。