證交所最新統計，截至去（110）年12月止，台股投資人開戶數衝上1200萬戶新高，首度衝過1200萬戶，累計從去年3月至年底共10個月新開戶數增55萬餘戶，主要集中在20~40歲之間的年輕人，達39萬9744人，逼近40萬人，占比達72.57％。

少年股神愛台股從上述開戶數變化顯露無遺，近2年來外資雖然大賣超台股近1兆元，但台股卻呈現連三年漲幅都在二成以上水準，證交所統計，累計近3年台股漲幅超過八成。

證交所最新出爐的資料指出，110年12月止，年齡層依0～19歲、20～30歲、31～40歲、41～50歲、51～60歲、61以上、其他（法人），各為32萬9864人、147萬6679人、200萬9059人、237萬7412人、229萬5136人、343萬351人、8萬9533人，占比各為2.7％、12.3％、16.7％、19.8％、19.1％、28.6％、0.8％等。上述合計共1200萬8034人。

若依上述年齡層排序，110年3月各為2.5％、10.5％、16.4％、20.3％、19.8％、29.8％及0.7％。呈現明顯的年輕族群站比大幅攀升趨勢，而51～60及61歲以上二個族群占比則持續滑落中，尤其61歲以上族群下滑速度最快。