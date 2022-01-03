展望2022年，復華投信認為，台股目前評價處於相對低位、企業獲利佳具高殖利率優勢，加上科技轉型與創新增添基本面動能，在三大優勢驅動下，台股將有挑戰兩萬點的實力。

復華中小精選暨台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示，疫情導致美歐央行大放水，但新興市場未受資金青睞，外資已連續兩年賣超台股，台股不僅沒有被灌水，反而因為企業獲利提升使本益比降至近五年低位，評價面仍相對便宜。

沈萬鈞指出，台股大盤長期平均殖利率約4％，2021年上市公司獲利年增率達70％，很有機會增發股息。儘管美國可能升息，但利率是從目前的0～0.25％緩步向上，台股的殖利率仍具投資吸引力。

沈萬鈞認為，2022年上市櫃企業成長力道放緩，但在全球數位浪潮與科技創新推波助瀾下，台灣身處核心供應鏈地位仍將受益，若以2022年上市櫃公司預估獲利成長0～5％、預估本益比15倍為長期合理水準，並以14～17倍本益比計算，推估台股2022年大盤合理指數區間為1萬6000點至2萬點。