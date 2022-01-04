進入2022年，台美股持續有亮麗表現，貝萊德表示，從股票風險溢價來看，股票評價相對於歷史水準而言並不高，同時也顯示風險溢價接近長期平均水準，因此，續看好股市表現。

貝萊德指出，低利高通膨的環境使政府債券帶來負報酬率，然而，2021年固定收益市場的大規模錯置(dislocations)也帶來更多的相對價值機會。因此，偏好美國通膨連結債券、中國政府債券和新興市場當地債券，並認為美國通膨連結國庫券是貝萊德適度平衡加碼股票的方式。

貝萊德說，該投資團隊持續減碼美國公債，並將歐洲政府債券評級下調至減碼，因為認為未來已開發市場殖利率將持續走高，其在股票拋售時所能緩衝的能力有限。當前公債的信用債利差縮小、投資評價也過高。

貝萊德在2021年中投資展望即預測股票只會微幅上漲，整體吸引力將略微下降，其中因素包含成長放緩、央行政策開始正常化、企業獲利成長可能來到巔峰、盈餘可能令人失望等。然而，整體來說股票在實質殖利率偏低且成長強勁的環境中仍具有投資潛力，這使我們維持加碼、並偏好已開發市場而非新興市場股票。

在國家配置上，貝萊德說，現在看好多元分散布局美歐日三地的股票。從風險報酬角度而言，美股相較其他市場擁有絕佳的品質，將有能力在混亂的總體環境中保持韌性。並維持對中國股市適度加碼的看法，因為預期中國貨幣政策將轉趨鴿派以避免經濟進一步放緩。2022年中國政府監管產業影響經濟的情況會持續上演，但力道相較今年應該趨緩不少。