2022北京冬季奧運2月4日開幕，中華滑冰隊正在美國移地訓練備戰，不過驚傳有選手快篩陽性，目前已經隔離治療中，選手身體狀況不錯，也能維持自主訓練，之後隔離期滿會再到醫院進行一次PCR檢測。

美國因為聖誕跨年假期聚會變多，加上現在有傳染力更強的Omicron變異株新冠病毒，當地時間3日全美累計破百萬通報陽性病例，正在美國美國大道競速滑冰奧林匹克訓練中心訓練的中華滑冰隊，則傳出有選手快篩陽性，已經取得北京冬奧女子競速滑冰500公尺、1000公尺及1500公尺參賽資格的黃郁婷，哽咽表示隊友已經打過兩劑新冠疫苗卻仍「中標」，她自己也相當緊張，已經做PCR檢測，最快台北時間今晚才有結果。

中華民國滑冰協會秘書長吳倫閑4日回應，該名選手是在美國時間周日收到快篩陽性、疑似染疫的通知，因為是星期日假日，第一時間就在體育署、協會及隨隊教練共同努力聯繫下，先在一位華裔醫師安排的隔離房間檢疫及治療，協會也和選手聯絡，獲知已經退燒、、心跳下降且狀況不錯，能在房間進行自主訓練。

吳倫閑補充，該選手要到台北時間1月17日才能確定有沒有遞補進北京奧運，選手自己也很戒慎恐懼，除了接受治療，也不敢緩下訓練腳步，待完成美國當地規定的隔離期且確定無礙後，會再進行更仔細的檢查，而只要提出疫苗接種、確診且治癒的報告文件後，選手基本上也是能夠入境北京參加冬季奧運，協會和體育署也會協助選手、教練準備好必備文件，不至於影響參賽權益。