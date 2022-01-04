現代保險雜誌今(4)日公布《保險品質獎》得獎名單，該獎項係近期現代保險雜誌針對一般消費者進行的第29回「全國最佳壽險公司暨金控公司排行榜」大調查的結果，本次主辦單位特別增加「最值得推薦的金控公司」獎項，國泰金控榮獲「特優」等級。

國泰金控副總經理翁德雁領獎時表示：「這次獲獎是消費者對國泰的肯定與信賴，國泰將持續秉持『What if We Could』的創新精神，打造以顧客為核心的服務體驗，開創更多元的金融服務。」

今年迎來60週年的國泰人壽一舉奪得「知名度最高」、「業務員最優」、「理賠服務最佳」及「最值得推薦」等四項特優，這是國泰人壽第10年獲得四項特優的肯定。

此外，主辦單位亦針對台灣一千大製造業所做的「千大企業產險購買行為與滿意度問卷調查」，國泰產險也榮獲四項特優殊榮-「最佳形象」、「最佳售後服務」、「最佳專業」以及「最值得推薦」，創下佳績。

國泰產險在本次《保險品質獎》獲得四項特優最高肯定，且在19家產險公司當中，國泰產險今年售後服務滿意度也進步最多。

今年在新冠肺炎疫情持續延燒下，防疫險與疫苗險受到大眾矚目，從本次調查也發現，防疫保單以中部企業投保較多。國泰產險表示，新冠肺炎疫情提升民眾的保險意識，也讓民眾深刻體會健康的重要性，紛紛透過保險來轉嫁風險，也提醒民眾回歸自身需求，從不同的疫情環境來選擇適合的商品。