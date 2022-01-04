我國前駐尼加拉瓜大使吳進木於尼國政府去年12月10日與我斷交，同日取得尼加拉瓜國籍；對於吳進木入籍尼加拉瓜，外交部解釋因為吳進木太太的健康因素，目前暫時無法返回台灣。對此，前立委林濁水日前指控吳進木行徑是叛國，今(1/4)日更痛批外交部維護國家尊嚴失當。

林濁水今日在臉書貼文首先指出，「尼加拉瓜不只斷交，還刻意侮辱中華民國，吳進木大使卻欣然斷交第二天就領受尼國國籍的獎品，吳進木眼中還有中華民國的存在嗎！」

林濁水對外交部解釋吳進木不能回國也大為搖頭，「先說太太不良於行，被拍到很良於行的照片，外交部改口太太不適坐長途飛機，兩個理由為何差那麼多？」

林濁水認為吳進木「太太不適坐飛機，遇到這在大使來說的天大地大的事，不該自己飛回來？又說吳11月就退休了，這樣說什麼意思？11月那不是斷交前夕？而且關係已經怪得很？他不知道？知道的對策昰退休，準備取尼國國籍？」

最後，林濁水痛批外交部「出了這狀況，外交部一句向國人的道歉都沒有，替吳進木說話倒很認真。國家尊嚴外交部就是這樣維護的！」

根據監察院財產申報資料，吳進木與配偶劉春嬌於109年11月1日定期申報，除在桃園市有1筆土地及1筆建物外，有7筆土地及6筆建物在境外。另有2輛三菱、豐田汽車，取得價額分別為3萬3500美元及1萬9400美元。

吳進木存款折合新台幣2513萬1636元，其中只有16萬4835元為新台幣，其餘2496萬餘元都是美元及尼加拉瓜幣。大部份資產早已轉進海外，足見吳進木入籍尼加拉瓜應該預謀很久啦。