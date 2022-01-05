台股2021年上漲3486點，漲幅達23.7%，成為亞洲除了越南之外最強的股市。而且台股已經連續三年大漲，在2019年及2020年，也分別上漲23.3%及22.8%，同時台幣也隨著台股大漲走強，也是連續三年升值，使得熱錢這幾年不斷湧入台股，形成一隻看不見的手推升台股，也讓2022年開頭台股就氣勢如虹的上漲！你手中持股上漲了嗎？如果還沒，請繼續看下去！

台股2020年外資賣超5397億，2021年外資又賣超4541億，外資這兩年可以說與台股對做，2021年從台股15000點到18000外資也是一路賣，直到2021年12月21日開始反轉，到昨天已經連續10天買超，累積買超金額超過1200億，這跟筆者之前在專欄中提到的內容不謀而合，筆者說到時候大多頭行情一啟動，空手的人將陷入不得不買的「囚牢」困境，外資將上演「求饒式買盤」。

之前筆者獨家研究指出，台積電在2021年1月有一波漲勢，若複製這個漲勢到今年1月，台股也會有可觀的漲勢，目前台股開盤2天漲幅1.7%，也是亞洲主要股市中最強的，同時也是由台積電大漲帶動漲幅，再度印證筆者的研究，那近期漲勢沒那麼搶眼的中小型股，何時會爆發呢？關於這點，筆者也特別研究，比對台積電2021年初與櫃買年初走勢，台積電從一月約530元漲到679元，漲幅約28.1%，而櫃買指數則是相反，則一路盤整下跌至176點，然後在去年2月農曆年後開始攀升至200點的位置，漲幅約13.6%，所以今年若如法炮製的話，那就是最晚在農曆年後(2/7)，中小型股有機會全面噴出！

那一月的中小型股就沒有行情了嗎?在全面噴出之前，筆者觀察到去年1月，台積電資本支出概念股，隨著台積電大漲，領先反映，而今年初步也有這樣的現象，像辛耘最近漲幅近3成，還有帆宣漲幅近1成，萬潤漲幅近1成，以及家登漲幅近1成，這些個股及其他台積電資本支出概念股，都有望再續強，加上外資「求饒式買盤」持續發威，帶動大盤持續奔馳，現在才連續10天買超，累積買超金額超過1200億，但是過去兩年，外資連續賣超快1兆，而且離史上最長紀錄連續買超30天還很遠，所以現在投資人不敢追價，可能會錯失機會！等待投資人信心回來，到農曆年後中小型股就會像「猛虎出柙」一樣，向上狂奔，台股「暴利式上漲」，突破2萬點，不是不可能！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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