醫學系、牙醫系是多年來佔據大學第一志願寶座，但近幾年許多高分學生都改填電機、資工系，轉當高薪工程師，近期一名網友指出，台灣的科技業持續往上走無極限，醫牙反而在走下坡，好奇問大家「現在醫牙還是贏電資嗎？」引起網友討論。

這名網友在PTT表示，十年前大學選填醫學系、牙醫系的學生都毫無懸念贏過電機、資工系，但近幾年很多高分學生都改填電機、資工系，畢竟電資比醫牙好出國太多，再加上「台灣電資持續往上走無極限，醫牙反而在走下坡」，因此好奇問大家，現在醫牙還是有贏電資嗎？

對此，網友紛紛留言：「這兩年台積電大爆發了，已經不好說」、「醫牙是相對平穩，遇到現在電子起飛+疫情才比較差」、「反正差距變少是確定的」，還有網友指出，讀牙醫很難去美國，同學在美國Google、亞馬遜工作年薪千萬，大勝牙醫。

但仍有人表示，醫師的社會地位還是高一點，「醫牙還是贏電資阿，牙齒顧好，骨質沒顧好照樣崩給你看，只要是人，醫療支出越老越多只是必然」、「生活品質能比嗎」、「工作環境一個都是妹子，一個都是機器也在比，心情差很多」。