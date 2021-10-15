迎接「搞怪有理」的萬聖節即將來臨，即日起至10月31日，台北遠東香格里拉推出期間限定主題甜點和調酒與大小朋友同歡，法籍甜點主廚胡孟洋（Yann Roumanille）巧思設計一系列挑戰創意、驚豔味蕾的萬聖節限定甜點，於一樓The Cake Room販售，包含暗黑蜘蛛網、鬼腦袋造型杯子蛋糕等，幽默搞怪無極限！38樓的馬可波羅酒廊也祭出主題調酒應景，以伏特加、龍舌蘭為基底的創意特調，呈現骷髏、殭屍手爪等吸睛造型，充滿節慶儀式感。同時遠東Cafe自助餐廳還特別於10月31日萬聖節午餐時段舉辦萬聖餅乾DIY親子活動，可事先訂位預約參加。

台北遠東香格里拉酒「The Cake Room」特別以萬聖節主題設計節慶限定甜點，迎接這個可以盡情搗蛋的搞怪節日，各種吸睛糕點，無論在自家舉辦派對或參加聚會當伴手禮，都是備受矚目的焦點，主題糕點包括：「暗黑蜘蛛網」、「萬聖南瓜」、「鬼腦袋」、「巫婆手指」等。

馬可波羅酒廊推出的萬聖創意特調，大人系的節慶主題調酒可享買一送一的優惠，調酒師團隊特別以龍舌蘭和伏特加為基底，創意搭配出多款獨具風味又令人會心一笑的特色調酒，給大人們暫時擺脫平日的嚴肅，來點黑色幽默的微醺時刻。（開車不喝酒！飲酒過量，有害健康）

東Cafe自助餐廳於10月31日（周日）萬聖節午餐時段，不僅在甜點餐檯上增添應景的萬聖節主題甜點，還將舉辦輕鬆趣味的餅乾DIY親子活動，盡情天馬行空發揮想像力，一起動手搞鬼玩創意，妝點出屬於自己的萬聖主題餅乾，好吃又好玩。