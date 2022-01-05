人民幣兌美元中間價報6.3779，上調15基點；4日中間價報6.3794，上一交易日官方收盤價6.3745。

另外，中國人民銀行5日進行人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，中標利率2.2％，持平上次。5日另有2000億元7天期和100億元14天期逆回購到期。