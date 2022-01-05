人民幣兌美元中間價5日上調15基點 10:192022/01/05 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價報6.3779，上調15基點；4日中間價報6.3794，上一交易日官方收盤價6.3745。 另外，中國人民銀行5日進行人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，中標利率2.2％，持平上次。5日另有2000億元7天期和100億元14天期逆回購到期。 人民幣兌美元中間價報6.3729 上調204基點 美國逾半數州2022年最低時薪調升至15美元 #人民幣兌美元中間價 #上調 #基點 #天期逆回購 #日中間價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 資金搶進 債市上周狂吸45億美元 04:102022/01/03 投資理財 年關護市 人行連三天大放水 04:102021/12/30 全球財經 人民幣中間價貶42個基點 10:292021/12/28 財經 人民幣中間價跌282個基點 創近三周低 11:322021/12/20 財經 人民幣中間價升79個基點 創一周高位 10:292021/12/16 財經 人民幣中間價升小升6個基點 10:492021/12/27 財經 20個月來首降息 人行下調1年期LPR 04:102021/12/21 財經要聞 中市公告地價僅微幅上調0.06％ 地政局：藉持有稅穩定活絡地方產業 16:242021/12/21 生活 人民幣中間價升61個基點 10:592021/12/30 財經 美國第三季GDP終值 上調至2.3％ 22:242021/12/22 財經 人行再放水900億 釋寬鬆訊號 04:102021/12/31 財經要聞 財經熱門新聞 台積電6奈米互打！蘇媽不忍了搶發1張照 直球對決英特爾 - 財經 台積電漲散戶卻逃了！內行嗆「賣太早」背後關鍵曝光 - 財經 2021上市公司EPS十強 出列 - 財經要聞 - 工商時報 2千元尾牙獎品送啥最好？網推爆這款：其他都是垃圾 - 財經 台積電資本支出 大暴衝 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。