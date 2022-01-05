人民幣在岸價收漲68基點報6.3677 創三周新高 17:192022/01/05 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元在岸價（CNY）5日下午收報6.3677，較4日收盤價上漲68基點，創下自2021年12月15日以來三周新高。全日在6.3652至6.3742之間波動。 5日人民幣兌美元中間價報6.3779，上調15基點；4日中間價報6.3794。 另外，中國人民銀行5日進行人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，中標利率2.2％，持平上次。5日另有2000億元7天期和100億元14天期逆回購到期。 陸財新製造業PMI報50.9 產量增速創一年新高 匯 新台幣收27.632元 創六個半月新高 #基點 #天期逆回購 #三周 #新高 #人民幣在岸價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人民幣兌美元中間價5日上調15基點 10:192022/01/05 財經 德微去年營收創新高 今年獲利拚賺一股本 17:092022/01/05 財經 由虧轉盈 長聖2021年每股稅前盈餘6.3元創新高 16:592022/01/05 財經 台股開戶數 衝1,200萬新高 04:102022/01/04 財經要聞 台積獨秀 專家憂台股續航力轉弱 04:102022/01/05 財經焦點 房市拉尾盤 六都12月交易量2.78萬棟 六年新高 04:102022/01/04 財經要聞 復華投信：三大優勢 看多台股 04:102022/01/05 產業特刊 台積電、大立光飆漲 台股收18526新高 狂噴255點 13:382022/01/04 財經 台積電給力 台股開紅盤再創新高 04:102022/01/04 財經焦點 美11月辭職人數創新高 職缺仍逾千萬 06:322022/01/05 財經 不動產單月新增放款又破千億 兵貴神速 金管會再打炒房 04:102022/01/05 財經要聞 財經熱門新聞 台積電6奈米互打！蘇媽不忍了搶發1張照 直球對決英特爾 - 財經 快評》陽明海賺千億 只能拿員工餐好棒棒說嘴？ - 財經 手上沒台積電的人機會來了 專家洩這幾檔暴力噴出時間 - 財經 2021上市公司EPS十強 出列 - 財經要聞 - 工商時報 台灣2300萬人超感傷 謝金河：沒日沒夜只賺這家公司1／5 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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