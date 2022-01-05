二極體廠德微（3675）公告2021年12月自結合併營收為1.84億元，再度改寫單月歷史新高，相較2020年同期成長27％；推動第四季合併營收年成長40％至5.49億元，創單季新高水準。
累計2021全年合併營收達20.57億元、年成長34％，當中主要營收貢獻來自車用電子、5G、物聯網與工控等產品。德微表示，公司於2021年12月30日法說會已揭示2022年當中，上半年除2月外，營收可望逐月創新高，全年努力拚獲利期待賺進一個股本。
二極體廠德微（3675）公告2021年12月自結合併營收為1.84億元，再度改寫單月歷史新高，相較2020年同期成長27％；推動第四季合併營收年成長40％至5.49億元，創單季新高水準。
累計2021全年合併營收達20.57億元、年成長34％，當中主要營收貢獻來自車用電子、5G、物聯網與工控等產品。德微表示，公司於2021年12月30日法說會已揭示2022年當中，上半年除2月外，營收可望逐月創新高，全年努力拚獲利期待賺進一個股本。
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