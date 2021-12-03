臺灣銀行董事長呂桔誠指出，今年截至11月底，稅前淨利已達160億元，加計政策負擔影響數，則為240億元，今年獲利將創下歷史新高。資產品質也相當不錯，逾放比約0.13％、呆帳覆蓋率約1200％，都是史上最好數字。

整體來看，臺銀已出爐的今年前11個月稅前淨利160億元，已經超越去年、前年全年獲利，可望創下歷史新高的獲利水準。

在房貸方面，臺銀今年新承作房貸已達1930億元，年底有望達到2000億元，達到「二千金」目標，其中，四成為公教房貸，六成為其他房貸。整體來看，房貸相關放款達9300億元，準備挑戰兆元大關。

他強調，房貸就是臺銀放款上的「核心放款」所在，且是一個很好的資產池，可以提供銀行一個長期、穩定的利息收入，是很好的核心放款。

另外一個呂桔誠重視的企業放款上，也有好消息。在台商回台、投資台灣方案上，目前臺銀核准額度970億元，年底前也將挑戰千億元大關。

呂桔誠說，台商回台、投資台灣方案，主要是建廠的資金需求，且是聚焦實體經濟，將對台灣帶來相當正面的經濟成長貢獻，也會帶來龐大的就業機會及商機。他強調，現在經濟好，大家心情快樂，就業不是問題了。