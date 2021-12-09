臺灣產物（2832）表示，該公司自行結算前11月累計營收淨額為68.74億元；1至11月累計稅後淨利為2.55億元。

臺產表示，依保險業財務報告編製準則自行結算110年11月單月營收淨額為新台幣6.12億元，110年11月單月稅前淨利與稅後淨利分別為1.62億元與1.38億元；該公司自行結算110年1至11月累計營收淨額為68.74億元，1至11月累計稅前淨利與稅後淨利分別為2.73億元與2.55億元。

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