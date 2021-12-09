受惠手機VC與熱導管出貨暢旺，再加上產品反應成本上揚，價格順利調漲，雙鴻（3324）開出倒吃甘蔗行情，11月合併營收以14.8億元寫下歷史新高，累計前11月營收127.4億元，亦超前去年全年的122.1億元，今年營收篤定創高。

隨著各項產品佈局發酵，再加上新舊產品同步順利漲價以反映成本，雙鴻下半年營運漸入佳境，第三季率先繳出單季稅後盈餘3.3億元，季增1.53倍的佳績，以單季EPS3.86元來到全年的高點，連帶推升前三季EPS來到8.77元，第四季亦不看淡，9日公告11月營收再度攀頂，以14.8億元寫下歷史新高，成功超越今年元月締造的13.41億元高點，另月增和年增率也大躍進，分別來到22.7％及20.8％。

法人指出，雙鴻VC獲陸系手機OPPO、VIVO、小米、榮耀加持，再加上三星S系列、A系列回頭採用VC與熱導管，並自11月起開始交貨，是推升雙鴻VC出貨大躍進的原因，在新舊訂單加持下，樂看雙鴻今年第四季表現將更勝第三季，就連明年首季也可望繳出淡季不淡的成績。