近來有不明人士自稱為桃園市水務局人員，向市民宣稱在山坡地違規或開發可以代為銷案或減輕罰則，趁機收取費用，因詐騙手法花招百出，為避免民眾被水保蟑螂花言巧語蒙騙上當，水務局加強向民眾宣導，並在查報通知同時張貼防詐騙提醒民眾，也呼籲民眾「勤查證」。

桃市府為減少山坡地違規情形，巡查人員針對於易發生違規的熱區地點，安排定期及不定期巡查路線，處理山坡地違規時都依法處理，且行政院農委會每月也有衛星影像變異點分析進行交叉比對，水務局巡查人員及承辦人員無法、也無權限代為銷案，若有人以此為號召，就是佯裝公務員的水保蟑螂。

若民眾收到類似訊息，或是不明人士藉公務機關名義行詐騙之實時，可記下車號、留下連絡方式、或是錄音錄影向警方或是水務局舉報，切勿輕信謠言造成財產損失。

水務局長劉振宇提醒，若有任何山坡地違規或開發相關疑問，可致電水務局坡地管理科電話03-3033605查證或詢問，勿聽信不明人士說法，「勤查證」才能終結有心人詐騙。

另桃園市水土保持服務團於每周一、四上午9時至12時於水務局坡地管理科；每周四上午9時至12時於復興區公所皆有派員駐點提供「免費」諮詢服務請多加利用。水務局未來將持續走訪各社區及民間團體進行全面性宣導，以深化居民水土保持觀念。