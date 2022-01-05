2022年ATP盃男子網球團體賽小組賽接近尾聲，波蘭在小組賽最後一戰3點賽事全部獲勝，以3勝0敗之姿取得分組第一、順利晉級4強。

賽前波蘭和阿根廷都是2勝在手，雙方對決決定分組第一誰屬，第1點單打波蘭馬吉庫薩克（Kamil Majchrzak）克服第2盤被破發的考驗，以6比3、7比6（3）擊敗阿根廷德波尼斯（Federico Delbonis），隨後世界排名第9的胡卡茲（Hubert Hurkacz）6比1、6比4擊敗舒瓦茲曼（Diego Schwartzman），為波蘭隊確保勝利，最後的雙打，波蘭隊再以7比6（4）、7比6（5）橫掃阿根廷。

胡卡茲表示：「為我們球隊開心，現在晉級到4強準決賽了，也以我們的成就為榮。我們有很棒的團隊精神，全隊彼此支持，我覺得是這種融洽的氣氛幫助球員們在場上發揮得更好。」

波蘭將和A組第一爭奪冠軍賽門票，A組目前智利2勝1敗暫居領先，贏的兩場都是2比1點數，落敗的那場則是直落三點，西班牙則以2勝0敗暫居第2，塞爾維亞1勝1敗暫居第三，假如2020年ATP盃冠軍塞爾維亞想躋身4強，必須直落三點擊敗西班牙才行。