高通技術公司在2022年國際消費電子展（CES）期間強調在推動PC產業過渡至以Arm為基礎的運算架構的進程中，獲得的生態系夥伴的廣泛支援。高通的Snapdragon運算平台產品組合已驅動多家領先PC廠商的多款創新裝置，為超過200家正在測試或部署Windows on Snapdragon和二合一筆記型電腦的企業客戶帶來出色的連網能力、AI加速體驗和強大的安全性。

Snapdragon運算平台藉由快如閃電且安全的5G和Wi-Fi 6連線、先進的AI功能、增強的攝影和音訊功能、企業級的安全性，讓客戶為其PC使用者在輕薄外型、無風扇的PC上，實現他們值得享有的效能和效率。

高通總裁暨執行長Cristiano Amon表示：「以Arm為基礎的現代化架構是PC產業未來的發展趨勢，Snapdragon運算平台將持續引領和定義生產力、教育和連網娛樂的未來。我們在此領域的早期投入、與微軟的持續合作，以及近期對NUVIA的收購，使高通技術公司在推動此產業全面轉型上獨具優勢。」