物價漲得很有感！主計總處公布2021年12月消費者物價指數（CPI）年增率2.62％，連續5個月超過2％的通膨警戒線，但漲幅已較11月收斂，有緩和趨勢，不含蔬果及能源的核心CPI則為1.84％，仍處高檔。2021年全年物價上漲率1.96％，雖然低於2％，仍創下2009年迄今，13年來最大漲幅，說是「漲價年」也不為過。

根據主計總處公布，12月CPI七大類中漲幅較大者，仍以交通及通訊類年漲5.08％較顯著，主因是國際油價居高、機票價格也上漲。至於民眾最有感的食物類，上漲4.23％，其中水果受到天候遞延影響，上漲21.61％，居所有食物類別之冠，至於蛋類、肉類、蔬菜及外食費均呈上漲，外食費漲2.39％為81個月最大漲幅。

行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資，12月平均年增率3.46％，創39個月新高。如果不算以牙膏及牙粉上漲13.77％最多，漲最多的是雞蛋的13.75％，沙拉油及調理油也漲8.83％，重要民生物資漲幅擴大，也難怪民眾會對於物價上漲很有感。