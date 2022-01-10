東陽(1319)公布2021年12月營收16.93億元，年增6.05％，累計2021年全年營收183.77億元，年增6.08％。公司指出，OEM仍受到晶片短缺，AM市場持續面臨運費高漲、塞港及客戶遞延出貨等因素影響，旺季表現失色，東陽持續努力開發新產品，維持市場競爭力。

東陽AM事業12月營收9.84億元，2021年累計營收127.16億元，年成長4％。OEM事業12月營收7.09億，年成長25％，2021年累計營收56.61億元，年成長12％。

雖然北美出現大風雪，AM訂單無虞，但仍卡在運能，目前估計還有400貨櫃無法出貨，預期農曆年兩周假期可以緩解一些，但今年上半年艙位吃緊狀況不變。也由於運輸問題，AM的稼動率第四季降至85％，低於原本旺季時期的9成以上。

OEM事業中，合資品牌占比9成，晶片來料都是國際大廠，因此，OEM受汽車晶片缺貨影響大，稼動率在第四季降到8成以下，目前還在觀察何時緩解。