A股三大股指10日集體小幅低開，早盤走出探底回升的走勢，滬指在半年線再度獲得支撐。午後，兩市維持紅盤震盪。至10日收盤，上證綜指漲0.39％，報3593.52點；深證成指漲0.44％，報14406.97點；創業板指跌0.04％，報3095.69點。Wind統計顯示，兩市3092家上漲，1423家下跌，平盤有157家。

10日，兩市成交人民幣（下同）10514億元，較前一交易日的12072億元驟減1558億元，連續第七個交易日超過1兆元。其中，滬市成交4434億元，比上一交易日5029億元減少595億元，深市成交6080億元。

北向資金10日合計淨流入47.58億元。其中，滬股通淨流入29.14億元，深股通淨流入18.44億元。

概念股方面，以豬肉為龍頭的農林牧漁板塊在底部連續展開反彈行情。另外，以新冠檢測為龍頭的醫藥生物板塊漲幅靠前，易瑞生物、透景生命、新諾威、亞寶藥業、眾生藥業等近20檔個股漲停或漲逾10％。