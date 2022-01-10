據大陸國家發展改革委網站10日消息，聯合21部門印發《「十四五」公共服務規劃》，其中提出積極推動改善住房條件。據中新網報導，《規劃》明確指出，人口淨流入的大城市要大力發展保障性租賃住房，主要解決符合條件的新市民、青年人等群體的住房困難問題，以建築面積不超過70平方公尺的小戶型為主，租金低於同地段同品質市場租賃住房租金。

該《規劃》指出，人口淨流入的大城市因地制宜發展共有產權住房，以中小戶型為主，供應範圍以面向戶籍人口為主，逐步擴大到常住人口。全面推進城鎮老舊社區改造，重點改造完善社區配套和市政基礎設施，提升社區養老、托育、醫 療等公共服務水準，推動建設安全健康、設施完善、管理有序的完整居住社區。

而在擴大住房公積金制度覆蓋範圍，則需多措並舉促進單位依法繳存，鼓勵靈活就業人員參加住房公積金制度。優化住房公積金使用政策，租購併舉保障繳存人基本住房需求。

此外，《規劃》還明確，做好城鎮住房和收入困難家庭公租房保障，實行實物保障和貨幣補貼並舉，合理確定實物公租房保有量，對城鎮戶籍低保、低收入住房困難家庭依申請應保盡保。