屏東優質蜜棗克服藥檢與防疫問題，成功打開外銷日本通路。（林和生攝）

屏東縣政府長期輔導農民提升農業技術，更積極拓展國內、外市場，蜜棗農友近年陸續克服藥檢與防疫規範，將果品成功銷日，10日上午，一只1.25公噸貨櫃待低溫處理後將空運直送日本，果農開心迎接新的一年，可望外銷業績翻倍成長。

據統計，屏東縣蜜棗種植面積557公頃，為全台產量第二、共占30％，主要產區為高樹及鹽埔鄉，其中高樹鄉種植面積高達321公頃，是台灣單一鄉鎮生產蜜棗最多的地方，而去年全縣蜜棗外銷量約257公噸，出口產值達到1900萬元。

曾以蜜棗獲得神農獎的果農潘志民表示，去年8月起受到豪大雨勢影響，使得植株受損弱化，影響產量約2至3成，所幸結果期日夜溫差大，讓果實皮薄、多汁，不僅口感好，甜度約13至15度，每公斤平均價格比往年高出10至15元。

雖然國內通路暢旺，但果農多年前嘗試挑戰日本市場，潘志民直言，外銷日本果品條件嚴苛，蜜棗須先經過低溫處理，要在攝氏1.2度場域維持14天，待檢疫合格後才能空運直送日本超市及批發市場。

為達標準，他特地搭設1.2公頃加強型溫室，嚴格把關蜜棗品質及產量，為讓消費端吃到新鮮果品，從田間選果、採收到冷藏，4小時內需完成整個程序，「就像在跟時間賽跑」。

但辛苦是有代價，屏東縣長潘孟安表示，農民去年成功打開日本通路，獲得不錯迴響，今年產季初期，貿易商便積極接單，期望台灣與日本民眾享用新鮮蜜棗無時差，潘也樂見後續訂單增加，可以帶動在地產業蓬勃發展。