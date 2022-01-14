每到初冬時分，正是桶柑成熟時，桶柑又稱年柑，色澤金黃顯喜氣，果實風味濃郁，果肉柔軟，香甜多汁、營養豐富，一向是年節拜拜、送禮的首選，農委會農糧署北區分署為推廣新竹優質桶柑，輔導峨眉鄉農會15、16兩日辦理「桶柑嘉年華活動」，宣告桶柑季來臨。

農糧署北區分署表示，新竹縣主要柑桔種類為桶柑，種植面積1400公頃，占全臺種植面積45％，其中峨眉鄉生產面積635公頃是主要產區，主要產期為1月中旬至3月，因著氣候與土壤得天獨厚的優勢，品質佳是年節應景水果。

北區分署進一步說明，近年面對國內外各種果品強力競爭，為確保新竹縣桶柑產業的競爭優勢，除了輔導農友配合政府政策取得臺灣農產品追溯條碼QR-Code標章、產銷履歷驗證，輔導成立柑桔水果集團產區外，特別篩選品質優良外觀漂亮之柑桔，嚴格分級包裝及品管，以精美禮盒包裝提供消費者高品質桶柑禮盒，多年來在市場上已建立良好的口碑。

北區分署指出，為協助農友開拓桶柑多元行銷通路，除輔導鄉鎮農會辦理桶柑產業展售促銷活動，並透過臉書粉絲頁、網購等方式協助進行銷售，近年更媒合手搖飲業者、鮮果汁自動販賣機業者，成功將產銷履歷驗證、藥檢合格桶柑引入手搖飲、鮮果汁自動販賣機市場，相當受消費者青睞，於每年元月中旬起開始會在手搖飲業者全省門市、及設置於北部地區愛買、家樂福、大潤發等三大賣場及百貨公司等80處鮮果汁自動販賣機上市供應鮮甜可口好滋味的桶柑飲品。