台翰（1336）10日公布2021年12月合併營收新台幣1.8億元，較去年同期成長2.76％，受惠新產品出貨動能穩定，推升第四季達5.91億元，年增7.09％；累計2021年全年合併營收為新台幣20.88億元，較去年同期成長9.61％表現。

台翰表示，受惠於疫情掀起遠距教學、居家辦公的需求拉升，推動多功能事務機主要客戶的需求保持穩健增加的態勢，加上新開發之一系列產品出貨動能保持一定水準，包括投影機、多功能事務機、Portable Device、家用電器等產品，以中和東南亞疫情反覆不定、客戶晶片缺貨等負面因素，此外，集團亦積極與客戶調配生產排程，以確保產能穩定及掌握產品交貨時程滿足客戶要求。

觀察全球疫情隨著Omicron變異株的驅動下再次升溫，越南、菲律賓當地疫情相較去年更為嚴峻，持續進行嚴格的社交距離措施，加上先前的工人出走潮，讓不少在東南亞設廠的國際企業面臨產量大減、生產鏈中斷等問題，包括越南政府仍有相關交通基礎設施規劃的目標，創造當地台商包括顯示器、電源供應器等各型產業台資企業擴建或增設新廠的計畫。

展望2022年第一季，台翰拉高防疫措施謹慎應對此波疫情，東南亞兩廠皆正常運作，強化防疫工作不馬虎；業務拓展方面，除了印表機、多功能事務機、投影機等仍維持穩健增溫的拉貨力道，亦持續憑藉深耕東南亞地區營運，以及模具開發與塑膠射出之技術優勢，積極開拓客戶群，有望爭取更多新客戶合作契機。