台北市副市長黃珊珊16日下午前往迪化街與于美人直播逛年貨大街。（摘自于美人臉書）

台北市年貨大街昨起跑，不少民眾紛紛前往逛街買年貨，但卻有不少民眾在大街上拿下口罩吃東西，恐釀防疫破口。台北市副市長黃珊珊16日強調，店家不可提供試吃，也呼籲民眾至固定的地方吃東西，若疫情更嚴重，會進行人流總量管制。

黃珊珊16日下午前往迪化街與于美人直播逛年貨大街，對於年貨大街入口沒有掃QRcode、量體溫設施，黃珊珊受訪回應，因迪化街年貨大街為街區，非固定建築物，比較難做到，但進入店家有實聯制，不會走在路邊都掃QRcode，到時候會有電信足跡筆會，民眾注意自己曾去過的地方、做好記錄。

至於民眾拿下口罩吃東西，黃珊珊表示，依目前防疫規定，於戶外都須全程配戴口罩，若有違規將請警方勸導、取締，勸導不聽就依法開罰。

針對有民眾在店內吃東西，黃珊珊重申，在店家不能試吃，目前中央規範，在安全距離沒有人，可以飲水、吃東西，沒有禁止，但畢竟年貨大街人潮多，引導民眾至餐廳用餐，在店內會請店員勸導，吃東西要到固定地方去吃。

她說，目前北市疫情平穩，把該匡列的人匡列好，希望市民正常生活之餘也應提高警覺，市民逛街帶好口罩，做好自身防護，才可安心過好年。

今年年貨大街不搭設棚架擺攤，但人潮不減，黃珊珊說，去年沒有搭棚架後，反而店家特色看不到，今年使店家展現迪化街年貨真正特色，並提升商圈認同感，也讓民眾比較好逛街，吸引更多人潮，未來視疫情發展機動性調整防疫措施，也有對年貨大街監控，針對景點設置人潮燈號，若疫情更嚴重，會進行人流總量管制。