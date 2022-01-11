《木曜4超玩》主持群在網路上大受歡迎，但登上跨年晚會這種大舞台卻慘不忍睹，觀眾批評超負面之外，其也有晚會工作人員爆料表示，當天下午從《木曜4》對工作的態度，就不難看出之後的結果了。

熟知跨年流程的藝人，尤其Lulu已多次參與跨年，一定了解其跨年晚會的複雜度，包括出場藝人順序、藝人不可控制的出場和離場時間，其中還包括多組藝人限定的合作舞台、訪問藝人時可以聊的話題、以及帶樂團的藝人樂器擺設時間。當中還要滿足贊助商，包括幾秒曝光商品、與贊助商的一連串台詞、跨年倒數必須要請上台的官員，甚至是煙火施放時該講的話。

高人氣的《木曜4》主持跨年晚會卻被網友罵翻。（圖／截自網路）

工作人員對時報周刊CTWant形容跨年當天狀況，Lulu的經紀人將下午通告推掉，在下午約定開會時間的前十分鐘就把Lulu帶到現場，而原本不願意開「彩排會議」的《木曜4》主持群雖在溝通後同意開會，但卻遲到了半小時才姍姍來遲，讓數個單位的同仁及Lulu空等半小時，讓不少晚會工作人員直呼他們「很誇張」：「幾天前就給腳本、也彩排走位過，到現場卻好像完全不了解工作內容。」

主持跨年晚會時KID因重複問了剛剛才問過的問題而被黃小琥嗆，相當尷尬。（圖／截自臺北最High新年城-2022跨年晚會影片）

此外，彩排完工作人員都還在場準備再進行討論，《木曜4》卻是立刻收包包走人，不尊重工作人員。從前置就參與度低又不做功課，當天竟然還在後台拍攝「一日系列」影片並吃Buffet，似乎對於這場晚會太過輕忽。

當天晚會現場除了聊天空洞外，有著提詞機的他們拿著手卡照本宣科居然也唸得坑坑巴巴的，令人傻眼，一連串散漫態度使得最後晚會主持成果讓人不忍卒睹。扯的不只如此，當黃小琥在與Tizzy Bac合作完〈熱情的沙漠〉，接受《木曜4》主持群的訪問，問到對於和Tizzy Bac的合作的感覺，黃小琥表示很意外，也很驚喜，更誇讚：「非常優秀！」想不到話才說完，KID居然又問了重複的問題：「跟Tizzy Bac合作妳有什麼特別的感想嗎？」黃小琥忍不住嗆他：「我剛不是都說過了嗎？」KID竟也大言不慚地說：「因為我剛在記流程啦！」

在跨年晚會的後台Lulu不斷與《木曜4》主持群溝通提醒。（圖／截自Lulu臉書）

當天此類的狀況不勝枚舉，誇張到許多觀眾也眼尖表示，「有Lulu一起出場的段落就明顯感覺到有人撐場，起碼場面被挽救了。」也有不少網友認為連出道多年的坤達也都沒做足準備，上台前才抱佛腳；而被金鐘獎加持過的KID，不做功課照字卡念還狂吃螺絲，不知所云的狀況枉費他曾鍍金，敬業精神最受質疑。

在Lulu的社群上分享了跨年晚會前的準備照看來氣氛愉快，但有工作人員爆料真相並非如此。（圖／截自Lulu臉書）

對於跨年晚會各種狀況與其他爆料，《木曜4》製作單位麥卡貝回應：「感謝你們的關心，因為節目目前有其他任務，所以對外一律不回答，預計三月大家就會知道了，謝謝。」

晚會後Lulu替《木曜4》緩頰，也說明主持大型現場晚會的諸多難處。（圖／截自Lulu臉書）

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