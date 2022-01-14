主持人、李玉璽與清大資工所畢業的高材生新人開心合影。（東森綜合台提供）

黃子佼、 Lulu（黃路梓茵）主持的東森《婚禮歌手》邀請新世代橫跨影視歌三棲的李玉璽擔任婚禮歌手，黃子佼問他是否知道爸爸李亞明唱過婚禮，李玉璽開玩笑說他應該是唱牛肉場，解釋其實不清楚，黃子佼透露以前不論是秀場、工地秀、牛肉場，只要對方出的起，大明星都願意去，甚至連金城武都去過工地秀，「不要以為工地秀就是很俗，不要小看爸爸」，還自己下結論，「OK，就牛肉場，爸爸什麼都經歷過，爸爸棒！」

該集的新人列出婚禮願望歌單時，驚見玖壹壹feat. Lulu的歌〈嘻哈庄腳情〉，黃子佼懷疑新娘是不是為了給Lulu面子才選它，結果新娘當場告白本來就超喜歡她，讓Lulu開心到不行，直呼：「你們選這首歌的最大好處是，feat.的人一定會到場！」還不忘強調自己的部分最重要。

自招台語偏弱的李玉璽獻出婚禮歌手的第一次，前年接演台劇〈神之鄉〉時才開始接觸台語，以前連聽都聽不懂，這次面對新人指定的台語歌〈嘻哈庄腳情〉壓力爆表，甚至準備好下下策，由他扮女裝、Lulu分飾三角，Lulu還打趣說：「下下策要不要就全部給我唱，你去休息。」眾人笑翻。以上內容將於本周日（16日）晚10點在東森綜合32頻道播出，同時，每周日晚11點在LINE TV上播出。