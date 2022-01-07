婚宴結束後，新人送上紅包向李千那、黃子佼以及Lulu致謝。（東森綜合台提供）

黃子佼、Lulu（黃路梓茵）主持的東森《婚禮歌手》最新一集中，為找到讓新人滿意的婚禮歌手，2位主持人在路邊攔截行程滿檔的李千那保母車，嚇得李千那司機完全不敢停車，讓他們倆在後頭直追的場面超好笑。李千那透露以前從不接婚宴演唱，因害怕無法控制好婚禮節目流程，加上她的歌大部分不走High的路線，這次任務對她來說是很大挑戰。

婚禮當天，李千那先擔任喜宴服務生，結果一進新娘房後，身分秒被識出，新郎還喜孜孜地對Lulu說：「有這麼正的員工嗎？」本該是驚喜的環節意外被拆穿，讓所有人笑到不行。這場婚禮，製作單位不只請來新人定情曲〈心花開〉原唱李千那，更邀請新郎小時候的偶像任賢齊特地拍攝自彈自唱的祝福VCR，讓新郎激動得淚流滿面，場面溫馨。

此外，該集新人是差距9歲的姐弟戀，身為年齡差前輩的黃子佼認為，這個時代已經變了，在這多元成家的時代裡，只要是真愛，年齡絕對不是問題，還幽默表示：「這個我來講是最有公信力的！」一旁的Lulu還笑虧他：「你可以講2個，一是年齡不是問題，二是身高也不是距離。」

Lulu還不斷逗弄黃子佼說新人的故事與他很有關係，只因「年齡差」，與太太相差19歲的黃子佼立馬自嘲：「所以我還是第1名，耶！」隨後故作不滿地抱怨：「妳可以講郭富城、康康還有很多人也是差很多，不要只講我！」讓其他藝人莫名躺著也中槍，Lulu馬上吐槽：「你不要把人家拖下水！」以上內容將於本周日（9日）晚10點 在東森綜合32頻道播出，同時，每周日晚11點也會在LINE TV上播出。