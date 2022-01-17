新冠病毒疫情近日升溫，守護第一線的醫護人員更加艱辛，新竹玉山獅子會、祥鈺國際同濟會17日捐贈900份防疫包，給中醫大新竹附設醫院醫護團隊，在寒冬中用實際行動為台灣的醫護人員加油打氣。

每一份防疫包內裝有薰香扣、隨身酒精噴瓶、香氛精油，由主辦單位玉山獅子會會長葉夢芳代表捐贈，希望透過捐贈防疫包的溫暖舉動，讓醫護人員知道他們不是孤軍奮戰的，全體人民一起攜手挺過疫情關卡。

中醫大新竹附醫院長陳自諒代表接受並致贈感謝狀，活動協辦單位天心國際公司代表、贊助單位凱味香食品行負責人郭米玉也與會觀禮。

陳自諒感謝玉山獅子會、祥鈺國際同濟會熱心發起捐贈防疫包公益活動，強調這項善行對中醫大團隊有很大的幫助，所有站在第一線的醫護人員每天艱辛恪守職責，戰戰兢兢與病毒對抗，有了這些防疫物資，能讓第一線防疫人員做好自身安全維護。

去年10月底正式創會的新竹玉山獅子會，創會前就已投入慈善公益活動，不僅捐贈物資、愛心便當送到尖石獨居老人家庭，也送愛給尖石方濟幼兒園，為偏鄉的原民孩童圓夢。