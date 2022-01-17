寒冬加疫情，血荒嚴重 ，嘉義市消防局打火弟兄挽袖捐血。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（中）偕嘉義城隍廟董監事籲請各界捐血助人。（廖素慧攝）

嘉義市政府消防局17日在國定古蹟嘉邑城隍廟舉行諸位神尊暨水德星君祭拜儀式，市長黃敏惠擔任主祭官，祈求風調雨順、無災無害，祭品將全數捐贈嘉邑城隍廟附屬慈善會幫助弱勢家庭，消防弟兄也挽袖捐血以紓解血荒。

黃敏惠表示，119消防節快到了，她偕同消防局打火弟兄們到嘉邑城隍廟向水德星君及眾神明祈福，保佑四季平安，更祈求新冠肺炎疫情能早日受到控制，早日結束，全境民眾平安健康。

黃敏惠還說，感謝嘉邑城隍廟長期做公益，去年捐贈「綏靖號」巡迴捐血車擔負起捐血服務的重任，寒冬是血荒的時刻，需要大家一同捲起袖子、輸出熱血，希望大家平安過好年。

黃敏惠指出，去年嘉義市有90件火災案，火災一旦發生，即時警報讓民眾能及早逃生是非常重要的，因而要感謝各界捐助裝設住宅用火災警報器，截至目前住警器安裝率已近77％，此外，累計252人通報OHCA（到院前無呼吸及心跳），救護技術員救回76人，急救成功率達30.16％。

嘉邑城隍廟董事長賴永川表示，城隍廟秉持城隍慈悲的精神長期做社會公益，去年捐贈的「綏靖號」巡迴捐血車就是匯集眾人的力量，希望將更多愛與關懷傳遞出去。

市府消防局表示，此次共捐出167袋血，而嘉義捐血站、城隍廟、中油嘉義營業處、鼎盛十里鍋物及橘子花香咖啡等單位、業者都捐助禮品送給捐血民眾；拜拜後的祭品也將捐贈嘉邑城隍廟附屬慈善會發送給弱勢家庭。