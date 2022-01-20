農曆春節即將來到，金門縣消防局第一大隊動員金城、金寧消防隊6車20人在家樂福大賣場演練火災搶救，透過實兵操演精進團隊救災默契與各項火災搶救技能，確保鄉親過一個快樂、平安年。
縣消防局此次選定人潮流量眾多、場所面積大、無隔間及內部儲存大量商品，一旦發生火災易產生大量濃煙，且有高溫蓄積危險性的大賣場，模擬賣場2樓電線短路走火引燃周邊商品，導致火舌和大量濃煙四竄的情境，進行這場逼真的實兵演練。
同時，該局考量近年大型火災頻傳，如彰化喬友防疫旅館、高雄城中城複合大樓火警等案件，除造成大量人命傷亡外，也有消防同仁殉職，此次演練重點在模擬火災搶救及人命搜救外，也加強消防人員個人裝備檢查、人員入室安全管制、熱顯像儀火場運用、人員清點回報及快速救援小組等在內，並藉由假想鐵皮屋坍塌，搶救人員對於「退避權」使用的實戰操演。
第一大隊大隊長陳參奇表示，此次團隊的組合演練，針對大賣場周遭環境、水源位置及場所內部結構，預擬搶救部署方案，目標是透過實地搶救演練，精進同仁救災技能，做好火場安全管理，希望做到有備無患，確保民眾生命財產安全。
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