金門縣消防局希望透過實兵操演精進團隊救災默契與各項火災搶救技能，確保鄉親過一個快樂、平安年。（金門縣消防局提供）

農曆春節即將來到，金門縣消防局第一大隊動員金城、金寧消防隊6車20人在家樂福大賣場演練火災搶救，透過實兵操演精進團隊救災默契與各項火災搶救技能，確保鄉親過一個快樂、平安年。

縣消防局此次選定人潮流量眾多、場所面積大、無隔間及內部儲存大量商品，一旦發生火災易產生大量濃煙，且有高溫蓄積危險性的大賣場，模擬賣場2樓電線短路走火引燃周邊商品，導致火舌和大量濃煙四竄的情境，進行這場逼真的實兵演練。

同時，該局考量近年大型火災頻傳，如彰化喬友防疫旅館、高雄城中城複合大樓火警等案件，除造成大量人命傷亡外，也有消防同仁殉職，此次演練重點在模擬火災搶救及人命搜救外，也加強消防人員個人裝備檢查、人員入室安全管制、熱顯像儀火場運用、人員清點回報及快速救援小組等在內，並藉由假想鐵皮屋坍塌，搶救人員對於「退避權」使用的實戰操演。

第一大隊大隊長陳參奇表示，此次團隊的組合演練，針對大賣場周遭環境、水源位置及場所內部結構，預擬搶救部署方案，目標是透過實地搶救演練，精進同仁救災技能，做好火場安全管理，希望做到有備無患，確保民眾生命財產安全。