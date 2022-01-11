瑞銀大中華研討會10日在上海舉行，《中國基金報》報導，瑞銀證券中國策略分析師孟磊估算，2022年外資流入A股可達人民幣3000億元。經過2021年的調整，他認為消費股在2022年會迎來轉機。在諸多不確定性下，這是A股市場中期相對確定的機會。

瑞銀全球金融市場部中國主管房東明表示，過去的一年儘管地緣政治、部分行業政策出現較大的不確定性，外資佈局A股，紮根中國方向沒有變。不僅如此，部分外資在A股的投資，在中國展業的動作顯著增加，他認為未來這一趨勢將持續。

孟磊認為，2022年市場風格會切換，消費股迎來表現機會。一方面，穩增長，政策推動為消費類企業帶來的增長機會；第二，在經濟放緩的背景下，消費還是有一定盈利的穩定性和確定性。

至於疫情的不確定性，會壓制消費股的表現嗎？孟磊認為不會，他指出，2020年上半年，消費是表現最好的板塊。在他看來，疫情暴發和反彈並不是完全驅導消費股股價走勢的核心因素，消費板塊的盈利和整體市場之間的差異才是。第2季度大消費板塊可能一枝獨秀。