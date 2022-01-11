司法院長許宗力說111年1月11日，6個1連珠，好兆頭，想必是個對司法的未來充滿樂觀期許的日子，他也期許司法能大步邁向改革的黎明時刻，迎接司法新紀元。司法院提供

司法院及法務部、全國律師聯合會11日舉行慶祝司法節的學術研討會，司法院長許宗力說111年1月11日，6個1連珠，好兆頭，想必是個對司法的未來充滿樂觀期許的日子，他也期許司法能大步邁向改革的黎明時刻，迎接司法新紀元。

許宗力於開幕致詞時說，去年司法院委託民調公司辦理的「一般民眾對司法認知調查」結果，民眾對「法官信任程度」已經是連續三年上揚（53.7％），對「法官審判公信力滿意比率」也連續二年突破六成，均創歷年新高。

他說，在每年新收案件數高達300多萬件的高壓環境中，能夠獲得人民予以肯定的評價，實非容易，也是每一位堅守工作崗位的法官及司法同仁共同努力的成果，他要衷心感謝各位法官及同仁的付出。

許宗力也細數國民法官制度等各項司法改革政策，引用民調數字肯定法官及司法同仁的努力，更強調將研議各項減輕司法負擔措施，期能讓司法制度更加周全、合理，進而提升裁判品質，提供國人更充分的保障。

許宗力強調，如何合理分配有限司法資源，提升司法整體效能，紓減法官及同仁工作負擔，是當前急需正視的課題。司法院除了增補不足人力、研議各項措施外，也正致力於推動「金字塔型訴訟制度」，藉由打造堅實的第一審及嚴格的法律審，以合理分配司法資源，提升司法整體效能，並呼籲各界支持，讓司法制度更加周全、合理。