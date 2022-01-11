大安南埔壘球場因濱海風大，護網易遭強風吹毀，市議員施志昌11日會勘要求改善。（陳淑娥攝）

台中市大安南埔壘球場因濱海風大，護網易遭強風吹毀，且球場無障礙設施不足，市議員施志昌11日會勘，運動局允諾將加固本壘板後方護網，並增設無障礙坡道與無障礙廁所以及裁判休息室，經費225萬元，下週開始動工，預計7月完工。

市議員施志昌今日邀集台中市運動局與大安區體育會慢速壘球委員會至現場會勘，施志昌表示，立法院副院長蔡其昌為大安棒壘球的愛好者，爭取設置大安第一座的壘球場於前年啟用，但由於大安南埔壘球場濱海，進入冬季就會遇上強風，去年10月就發生護網遭強風吹毀的事件，當時緊急會勘要求運動局盡快修復，以免造成使用者危險。

施志昌指出，為了讓棒壘球的球友有完善與安全環境，也避免未來護網一直遭受強風吹毀，在蔡其昌副院長協助下，向體育署爭取135萬元，台中市運動局配合編列90萬元預算，為球場護網加固，並打造無障礙環境。

運動局表示，由於護網屬於軟網，較容易因強風而受損，因此這次透過加柱的方式穩固護網，而無障礙環境方面，增設無障礙廁所，並在一些出入口設置無障礙坡道與銜接處的整平；另外增設裁判休息室，所有工程將於17日開始動工，工期150天，預計7月完工。