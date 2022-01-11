彭佳慧今出席記者會，身穿潘怡良的服裝大露美背。（羅永銘攝）

彭佳慧今出席記者會，身穿潘怡良的服裝大露美背。（羅永銘攝）

「金曲歌后」彭佳慧將於2／12、2／13登上「大玩樂家-羅大佑 x 簡文彬 x 彭佳慧跨樂衛武營音樂會」，今（11日）舉辦售票記者會，談到將與交響樂團合作重新詮釋「音樂教父」羅大佑的經典歌曲，彭佳慧壓力爆表，超級後悔接下演出，被問小8歲的男友會不會去觀賞？她說「我邀請他看看好不好，畢竟餐飲業過年期間非常忙」。

彭佳慧出道25年，有鐵肺歌后美譽，歌藝精湛的她演唱實力早已無庸置疑，她視登上歌劇院為最高殿堂，給自己非常大壓力。她說，曾跟交響樂團合作過幾次但是唱自己的歌，這次連兩天唱足90分鐘，屆時原唱羅大佑又是座上賓，而且她拿到編曲後又發現編曲細節超多，最近連作夢都夢到〈滾滾紅塵〉、〈是否〉。

她說：「我真的打掉重練！我跟demo老師說，每一首歌曲都這麼高、這麼深遠怎麼辦？他說你可能要送紅包給指揮喔！」坦言每拿到一首編曲就後悔一次，因為改編及轉音相當多，讓她緊張到必須藉助褪黑激素、芝麻明衣才能入眠。

最近她每天在家練歌，練到小孩都會唱好幾首了，她坦言現在才收到6首歌的編曲，過年也不敢鬆懈，「我今年沒有好年可以過」，也沒有時間張羅年夜飯「我帶孩子去姑姑家吃」，她認命說「我的宿命就是，我不是天才，很多事情要準備比別人更多」。

她屆時會帶小孩去觀賞演出，讓孩子們感受音樂會氛圍，隔天是西洋情人節，她笑說「有唱好就可以過，沒有唱好就是一個暗淡的情人節。」話雖如此，她仍然很感謝男友一直給她很多鼓勵，並且在工作之餘幫忙陪伴孩子。

簡文彬是台灣指揮界第一把交椅，第1次跟歌手合作是22年前張惠妹參加總統就職典禮，第2次是跟紀曉君合作南王部落做音樂劇，第3次就是跟彭佳慧合作這次演出，他考量音樂會深度、難度以及演唱者聲音的條件後，認為彭佳慧最適合，預告這場音樂會「不是復刻，更增加了創作元素，和交響樂團合作，讓原本的歌曲有了新的生命。」

而羅大佑今也錄製影片表示，第一次聽到彭佳慧演唱〈鹿港小鎮〉，她用溫柔的方式詮釋，讓他相當驚喜，他給建議到時候彭佳慧「用自己的直覺詮釋，完全沒有問題」。大玩樂家-《羅大佑 x 簡文彬 x 彭佳慧 跨樂衛武營音樂會》於衛武營官網熱賣中。