用音樂迎接2022年！新竹縣政府規畫「春響˙春想─2022新竹縣新春音樂會」，1月起一連5場音樂會，首先登場的為1月2日由獲得金曲獎的客家樂團神棍樂團、春麵樂隊、黃子軒與山平快登場，接續還將有世界級頂尖的人聲、弦聲及口琴聲，帶來音樂饗宴。

新竹縣長楊文科表示，除了12月31日晚間開始的跨年晚會、1月1日舉辦的元旦升旗典禮外，新竹縣文化局為了延續活動的熱情，在1月份舉辦5場音樂會，讓喜好不同的樂迷都能擇其所愛。

最先登場的為1月2日下午2點30分在文化局文化廣場的「新春Chill Hak Hak！」，由神棍樂團、春麵樂隊、黃子軒與山平快帶來客家青春搖滾，採取免費入場。1月8日則有知名指揮楊書涵、女高音鄭思筠、樂指團巴雀Camerata Taiwan帶來「有客自遠方來」。1月16日則由弦樂四重瘋quartetAmore帶來「《@Home》輕輕地唱˙回家的歌」。

泰雅之聲「泰雅織聲•扶輪傳愛」慈善音樂會則將於1月9日舉辦，採取索票入場，最後一場則為天狼星口琴樂團的「逆光—2022天狼星口琴樂團巡演」，除免費、索票入場的音樂會外，其餘皆可在OPENTIX兩廳院文化生活網購票。更多活動資訊可至新竹縣文化局官網查詢。